Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
10 апр. 2004, 23:00 МСК
10.04.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы