Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
11 апр. 2002, 23:00 МСК
11.04.2002, 23:00 МСК
четверг
Составы