Матч завершен
Торпедо
Москва
3:4
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
19 окт. 1996, 23:00 МСК
19.10.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы