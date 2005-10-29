Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
29 окт. 2005, 16:00 МСК
29.10.2005, 16:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы