Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
14 авг. 2004, 23:00 МСК
14.08.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы