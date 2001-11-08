Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
8 нояб. 2001, -:- МСК
8.11.2001, -:- МСК
четверг
Составы