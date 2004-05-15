Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
14 мая 2004, 23:00 МСК
14.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы