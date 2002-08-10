Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 авг. 2002, 23:00 МСК
9.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы