Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 1998, 23:00 МСК
14.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы