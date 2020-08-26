Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
США
Косово
Бельгия
Англия
Белоруссия
Нидерланды
Южная Корея
Непал
Спартак
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Бавария
Барселона
Краснодар
Арсенал
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Торпедо VS Шинник
Поделиться:
Торпедо - Шинник: 01 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Торпедо - Шинник: 01 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
1 июля 1992, 23:00 МСК
1.07.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
19:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
19:30
Торпедо
1
Шинник
2
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1
Торпедо
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:00
Торпедо
2 : 0
Шинник
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:00
Торпедо
2
Шинник
0
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
19:30
Торпедо
2 : 0
Шинник
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
19:30
Торпедо
2
Шинник
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1
Шинник
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Шинник
2
Торпедо
1
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3
Торпедо
2
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
18:00
Торпедо
1
Шинник
0
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
Шинник
1
Торпедо
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
Торпедо
1
Шинник
1
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0
Торпедо
4
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Торпедо
1
Шинник
0
25.11.2006
25 нояб. 2006
сб
-:-
Торпедо
1 : 1
Шинник
25.11.2006
25 нояб. 2006
сб
-:-
Торпедо
1
Шинник
1
12.08.2006
12 авг. 2006
сб
23:00
Шинник
1 : 1
Торпедо
12.08.2006
12 авг. 2006
сб
23:00
Шинник
1
Торпедо
1
01.10.2005
01 окт. 2005
сб
15:00
Шинник
1 : 3
Торпедо
01.10.2005
01 окт. 2005
сб
15:00
Шинник
1
Торпедо
3
28.05.2005
28 мая 2005
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Шинник
28.05.2005
28 мая 2005
сб
16:00
Торпедо
0
Шинник
0
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Шинник
3 : 1
Торпедо
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Шинник
3
Торпедо
1
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Шинник
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Торпедо
2
Шинник
0
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Торпедо
1
Шинник
1
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Шинник
1 : 1
Торпедо
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Шинник
1
Торпедо
1
Показать еще