Торпедо - Шинник: 01 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0

Торпедо - Шинник: 01 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
1 июля 1992, 23:00 МСК
1.07.1992, 23:00 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

26.08.2020 26 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1
Шинник
2
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1
Торпедо
0
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:00
Торпедо
2 : 0
Шинник
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:00
Торпедо
2
Шинник
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 19:30
Торпедо
2 : 0
Шинник
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 19:30
Торпедо
2
Шинник
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Торпедо
1
Шинник
0
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Шинник
2
Торпедо
1
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 17:30
Шинник
3
Торпедо
2
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 18:00
Торпедо
1
Шинник
0
03.05.2012 03 мая 2012 чт 17:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
03.05.2012 03 мая 2012 чт 17:30
Шинник
1
Торпедо
0
31.03.2012 31 марта 2012 сб 12:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
31.03.2012 31 марта 2012 сб 12:00
Торпедо
1
Шинник
1
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 17:30
Шинник
0
Торпедо
4
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
Торпедо
1
Шинник
0
25.11.2006 25 нояб. 2006 сб -:-
Торпедо
1 : 1
Шинник
25.11.2006 25 нояб. 2006 сб -:-
Торпедо
1
Шинник
1
12.08.2006 12 авг. 2006 сб 23:00
Шинник
1 : 1
Торпедо
12.08.2006 12 авг. 2006 сб 23:00
Шинник
1
Торпедо
1
01.10.2005 01 окт. 2005 сб 15:00
Шинник
1 : 3
Торпедо
01.10.2005 01 окт. 2005 сб 15:00
Шинник
1
Торпедо
3
28.05.2005 28 мая 2005 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Шинник
28.05.2005 28 мая 2005 сб 16:00
Торпедо
0
Шинник
0
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Шинник
3 : 1
Торпедо
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Шинник
3
Торпедо
1
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Шинник
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Торпедо
2
Шинник
0
23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Торпедо
1
Шинник
1
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Шинник
1 : 1
Торпедо
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Шинник
1
Торпедо
1