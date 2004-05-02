Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
1 мая 2004, 23:00 МСК
1.05.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы