Матч завершен
Торпедо
Москва
4:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
31 авг. 2003, 23:00 МСК
31.08.2003, 23:00 МСК
воскресенье
Составы