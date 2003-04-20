Матч завершен
Торпедо
Москва
0:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
19 апр. 2003, 23:00 МСК
19.04.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы