Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
23 авг. 2002, 23:00 МСК
23.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы