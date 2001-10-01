Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
30 сент. 2001, 23:00 МСК
30.09.2001, 23:00 МСК
воскресенье
Составы