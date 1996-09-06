Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 сент. 1996, 23:00 МСК
5.09.1996, 23:00 МСК
четверг
Составы