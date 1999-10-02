Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 окт. 1999, 23:00 МСК
1.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы