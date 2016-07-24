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Кубок России
Торпедо VS Рязань
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Торпедо - Рязань: 24 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:2
( 4 : 2)
Торпедо - Рязань: 24 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
1/128 финала
Россия
24 июля 2016, 16:00 МСК
24.07.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
18:30
Рязань
0 : 3
Торпедо
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
18:30
Рязань
0
Торпедо
3
24.07.2016
24 июля 2016
вс
16:00
Торпедо
2(4) : 2(2)
Рязань
24.07.2016
24 июля 2016
вс
16:00
Торпедо
2(4)
Рязань
2(2)
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:30
Рязань
2 : 1
Торпедо
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:30
Рязань
2
Торпедо
1
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