Торпедо - Рязань: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:2
( 4 : 2)

Торпедо - Рязань: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 июля 2016, 16:00 МСК
24.07.2016, 16:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

07.08.2018 07 авг. 2018 вт 18:30
Рязань
0 : 3
Торпедо
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 18:30
Рязань
0
Торпедо
3
24.07.2016 24 июля 2016 вс 16:00
Торпедо
2(4) : 2(2)
Рязань
24.07.2016 24 июля 2016 вс 16:00
Торпедо
2(4)
Рязань
2(2)
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:30
Рязань
2 : 1
Торпедо
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:30
Рязань
2
Торпедо
1

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