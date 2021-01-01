Торпедо - Океан: 16 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0

Торпедо - Океан: 16 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Океан
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РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 окт. 1992, -:- МСК
16.10.1992, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.10.1993 24 окт. 1993 вс -:-
Океан
0 : 1
Торпедо
24.10.1993 24 окт. 1993 вс -:-
Океан
0
Торпедо
1
29.06.1993 29 июня 1993 вт 23:00
Торпедо
3 : 1
Океан
29.06.1993 29 июня 1993 вт 23:00
Торпедо
3
Океан
1
16.10.1992 16 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2 : 0
Океан
16.10.1992 16 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2
Океан
0
06.09.1992 06 сент. 1992 вс 23:00
Океан
0 : 0
Торпедо
06.09.1992 06 сент. 1992 вс 23:00
Океан
0
Торпедо
0