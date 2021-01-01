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Евро-2020
Легкая атлетика
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Торпедо VS Океан
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Торпедо - Океан: 16 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Торпедо - Океан: 16 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Океан
Находка
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
16 окт. 1992, -:- МСК
16.10.1992, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.10.1993
24 окт. 1993
вс
-:-
Океан
0 : 1
Торпедо
24.10.1993
24 окт. 1993
вс
-:-
Океан
0
Торпедо
1
29.06.1993
29 июня 1993
вт
23:00
Торпедо
3 : 1
Океан
29.06.1993
29 июня 1993
вт
23:00
Торпедо
3
Океан
1
16.10.1992
16 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2 : 0
Океан
16.10.1992
16 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2
Океан
0
06.09.1992
06 сент. 1992
вс
23:00
Океан
0 : 0
Торпедо
06.09.1992
06 сент. 1992
вс
23:00
Океан
0
Торпедо
0