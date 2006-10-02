Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
1 окт. 2006, 23:00 МСК
1.10.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы