Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
1 окт. 1996, 23:00 МСК
1.10.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы