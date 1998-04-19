Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
18 апр. 1998, 23:00 МСК
18.04.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы