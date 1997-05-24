Матч завершен
Торпедо
Москва
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
23 мая 1997, 23:00 МСК
23.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы