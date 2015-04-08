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РПЛ
Торпедо VS Локомотив
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Торпедо - Локомотив: 10 ноября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:3
Торпедо - Локомотив: 10 ноября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 36 тур
РПЛ,
36 тур
Россия
10 нояб. 1993, -:- МСК
10.11.1993, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 2:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Локомотив
2
Торпедо
0
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
Торпедо
0
Локомотив
1
24.10.2006
24 окт. 2006
вт
23:00
Локомотив
0 : 0
Торпедо
24.10.2006
24 окт. 2006
вт
23:00
Локомотив
0
Торпедо
0
13.05.2006
13 мая 2006
сб
23:00
Торпедо
1 : 4
Локомотив
13.05.2006
13 мая 2006
сб
23:00
Торпедо
1
Локомотив
4
24.09.2005
24 сент. 2005
сб
17:00
Локомотив
0 : 3
Торпедо
24.09.2005
24 сент. 2005
сб
17:00
Локомотив
0
Торпедо
3
22.05.2005
22 мая 2005
вс
13:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
22.05.2005
22 мая 2005
вс
13:00
Торпедо
0
Локомотив
1
08.11.2004
08 нояб. 2004
пн
-:-
Локомотив
3 : 1
Торпедо
08.11.2004
08 нояб. 2004
пн
-:-
Локомотив
3
Торпедо
1
28.03.2004
28 марта 2004
вс
-:-
Торпедо
1 : 1
Локомотив
28.03.2004
28 марта 2004
вс
-:-
Торпедо
1
Локомотив
1
04.10.2003
04 окт. 2003
сб
23:00
Торпедо
1 : 0
Локомотив
04.10.2003
04 окт. 2003
сб
23:00
Торпедо
1
Локомотив
0
10.04.2003
10 апр. 2003
чт
23:00
Локомотив
1 : 2
Торпедо
10.04.2003
10 апр. 2003
чт
23:00
Локомотив
1
Торпедо
2
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Локомотив
1 : 0
Торпедо
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Локомотив
1
Торпедо
0
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Торпедо
2 : 2
Локомотив
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Торпедо
2
Локомотив
2
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Локомотив
3 : 1
Торпедо
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Локомотив
3
Торпедо
1
27.04.2001
27 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
1 : 1
Локомотив
27.04.2001
27 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
1
Локомотив
1
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Локомотив
0 : 3
Торпедо
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Локомотив
0
Торпедо
3
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Торпедо
1 : 1
Локомотив
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Торпедо
1
Локомотив
1
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Торпедо
2 : 4
Локомотив
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Торпедо
2
Локомотив
4
11.04.1999
11 апр. 1999
вс
23:00
Локомотив
1 : 2
Торпедо
11.04.1999
11 апр. 1999
вс
23:00
Локомотив
1
Торпедо
2
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Локомотив
2
Торпедо
0
18.04.1998
18 апр. 1998
сб
23:00
Торпедо
0 : 0
Локомотив
18.04.1998
18 апр. 1998
сб
23:00
Торпедо
0
Локомотив
0
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