Торпедо - Кубань (ЛФЛ): 24 апреля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0

Торпедо - Кубань (ЛФЛ): 24 апреля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
24 апр. 1992, 23:00 МСК
24.04.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Марков
Николай Марков

События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
18.09.2008 18 сент. 2008 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Торпедо
18.09.2008 18 сент. 2008 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Торпедо
2
28.05.2008 28 мая 2008 ср 18:00
Торпедо
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
28.05.2008 28 мая 2008 ср 18:00
Торпедо
1
Кубань (ЛФЛ)
3
22.10.2004 22 окт. 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Торпедо
22.10.2004 22 окт. 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
2
02.04.2004 02 апр. 2004 пт 23:00
Торпедо
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
02.04.2004 02 апр. 2004 пт 23:00
Торпедо
3
Кубань (ЛФЛ)
1
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Торпедо
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
3
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0