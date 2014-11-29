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Торпедо VS Кубань (ЛФЛ)
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Торпедо - Кубань (ЛФЛ): 24 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Торпедо - Кубань (ЛФЛ): 24 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
24 апр. 1992, 23:00 МСК
24.04.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Марков
Николай Марков
События
Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
18.09.2008
18 сент. 2008
чт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Торпедо
18.09.2008
18 сент. 2008
чт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Торпедо
2
28.05.2008
28 мая 2008
ср
18:00
Торпедо
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
28.05.2008
28 мая 2008
ср
18:00
Торпедо
1
Кубань (ЛФЛ)
3
22.10.2004
22 окт. 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Торпедо
22.10.2004
22 окт. 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
2
02.04.2004
02 апр. 2004
пт
23:00
Торпедо
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
02.04.2004
02 апр. 2004
пт
23:00
Торпедо
3
Кубань (ЛФЛ)
1
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Торпедо
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
3
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0