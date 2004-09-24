Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 сент. 2004, 23:00 МСК
23.09.2004, 23:00 МСК
четверг
Составы