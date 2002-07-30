Матч завершен
Торпедо
Москва
4:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
29 июля 2002, 23:00 МСК
29.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы