Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
1 июля 1996, 23:00 МСК
1.07.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы