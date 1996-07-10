Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 июля 1996, 23:00 МСК
9.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы