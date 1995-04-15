Торпедо - КАМАЗ: 14 апреля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1

Торпедо - КАМАЗ: 14 апреля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
14 апр. 1995, 23:00 МСК
14.04.1995, 23:00 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.10.2011 24 окт. 2011 пн 18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 18:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
2
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:30
Торпедо
1 : 1
КАМАЗ
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:30
Торпедо
1
КАМАЗ
1
07.06.2008 07 июня 2008 сб 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
07.06.2008 07 июня 2008 сб 17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
0
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
1 : 3
Торпедо
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
1
Торпедо
3
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
КАМАЗ
2 : 1
Торпедо
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
КАМАЗ
2
Торпедо
1
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
21.10.1995 21 окт. 1995 сб -:-
КАМАЗ
3 : 1
Торпедо
21.10.1995 21 окт. 1995 сб -:-
КАМАЗ
3
Торпедо
1
14.04.1995 14 апр. 1995 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
14.04.1995 14 апр. 1995 пт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
КАМАЗ
1 : 1
Торпедо
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
КАМАЗ
1
Торпедо
1
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Торпедо
3 : 0
КАМАЗ
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Торпедо
3
КАМАЗ
0
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
КАМАЗ
4 : 1
Торпедо
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
КАМАЗ
4
Торпедо
1
17.04.1993 17 апр. 1993 сб 23:00
Торпедо
1 : 0
КАМАЗ
17.04.1993 17 апр. 1993 сб 23:00
Торпедо
1
КАМАЗ
0