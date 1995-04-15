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Легкая атлетика
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Торпедо VS КАМАЗ
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Торпедо - КАМАЗ: 14 апреля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Торпедо - КАМАЗ: 14 апреля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
14 апр. 1995, 23:00 МСК
14.04.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
2
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:30
Торпедо
1 : 1
КАМАЗ
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:30
Торпедо
1
КАМАЗ
1
07.06.2008
07 июня 2008
сб
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
07.06.2008
07 июня 2008
сб
17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
0
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
1 : 3
Торпедо
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
1
Торпедо
3
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
КАМАЗ
2 : 1
Торпедо
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
КАМАЗ
2
Торпедо
1
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
21.10.1995
21 окт. 1995
сб
-:-
КАМАЗ
3 : 1
Торпедо
21.10.1995
21 окт. 1995
сб
-:-
КАМАЗ
3
Торпедо
1
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1 : 1
Торпедо
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1
Торпедо
1
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Торпедо
3 : 0
КАМАЗ
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Торпедо
3
КАМАЗ
0
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
КАМАЗ
4 : 1
Торпедо
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
КАМАЗ
4
Торпедо
1
17.04.1993
17 апр. 1993
сб
23:00
Торпедо
1 : 0
КАМАЗ
17.04.1993
17 апр. 1993
сб
23:00
Торпедо
1
КАМАЗ
0