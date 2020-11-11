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РПЛ
Торпедо VS Факел
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Торпедо - Факел: 30 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Торпедо - Факел: 30 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
30 окт. 1992, -:- МСК
30.10.1992, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4
Факел
1
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0 : 1
Торпедо
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0
Торпедо
1
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1 : 2
Торпедо
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1
Торпедо
2
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2
Факел
0
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0
Торпедо
0
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3 : 1
Факел
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3
Факел
1
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2 : 2
Торпедо
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2
Торпедо
2
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2 : 0
Факел
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2
Факел
0
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1 : 2
Торпедо
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1
Торпедо
2
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2 : 3
Торпедо
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2
Торпедо
3
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4 : 2
Факел
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4
Факел
2
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2 : 1
Факел
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2
Факел
1
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1 : 1
Торпедо
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1
Торпедо
1