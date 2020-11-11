Торпедо - Факел: 30 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1

Торпедо - Факел: 30 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
30 окт. 1992, -:- МСК
30.10.1992, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4
Факел
1
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
Факел
0 : 1
Торпедо
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
Факел
0
Торпедо
1
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 18:00
Факел
1 : 2
Торпедо
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 18:00
Факел
1
Торпедо
2
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2
Факел
0
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
Факел
0
Торпедо
0
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Торпедо
3 : 1
Факел
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Торпедо
3
Факел
1
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Факел
2 : 2
Торпедо
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Факел
2
Торпедо
2
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Торпедо
2 : 0
Факел
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Торпедо
2
Факел
0
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Факел
1 : 2
Торпедо
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Факел
1
Торпедо
2
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Факел
2 : 3
Торпедо
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Факел
2
Торпедо
3
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Торпедо
4 : 2
Факел
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Торпедо
4
Факел
2
30.10.1992 30 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2 : 1
Факел
30.10.1992 30 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2
Факел
1
19.09.1992 19 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1 : 1
Торпедо
19.09.1992 19 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1
Торпедо
1