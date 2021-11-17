Торпедо - Олимп-Долгопрудный: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
-:-

Торпедо - Олимп-Долгопрудный: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
17 нояб. 2021, -:- МСК
17.11.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов