Торпедо - Динамо: 19 июля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0

Торпедо - Динамо: 19 июля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
19 июля 1994, 23:00 МСК
19.07.1994, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-

События

Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Торпедо
3 : 0
Динамо
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Торпедо
3
Динамо
0
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
0
Торпедо
0
12.07.1993 12 июля 1993 пн 23:00
Динамо
3 : 0
Торпедо
12.07.1993 12 июля 1993 пн 23:00
Динамо
3
Торпедо
0
28.03.1993 28 марта 1993 вс -:-
Торпедо
0 : 1
Динамо
28.03.1993 28 марта 1993 вс -:-
Торпедо
0
Динамо
1
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Динамо
1 : 0
Торпедо
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Динамо
1
Торпедо
0
10.09.1992 10 сент. 1992 чт 23:00
Торпедо
0 : 1
Динамо
10.09.1992 10 сент. 1992 чт 23:00
Торпедо
0
Динамо
1