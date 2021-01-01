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Торпедо VS Динамо
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Торпедо - Динамо: 28 марта 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Торпедо - Динамо: 28 марта 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
28 марта 1993, -:- МСК
28.03.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Торпедо
3 : 0
Динамо
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Торпедо
3
Динамо
0
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
0
Торпедо
0
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
Динамо
3 : 0
Торпедо
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
Динамо
3
Торпедо
0
28.03.1993
28 марта 1993
вс
-:-
Торпедо
0 : 1
Динамо
28.03.1993
28 марта 1993
вс
-:-
Торпедо
0
Динамо
1
25.10.1992
25 окт. 1992
вс
-:-
Динамо
1 : 0
Торпедо
25.10.1992
25 окт. 1992
вс
-:-
Динамо
1
Торпедо
0
10.09.1992
10 сент. 1992
чт
23:00
Торпедо
0 : 1
Динамо
10.09.1992
10 сент. 1992
чт
23:00
Торпедо
0
Динамо
1