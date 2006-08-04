Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
3 авг. 2006, 23:00 МСК
3.08.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы