Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
16 окт. 2004, 23:00 МСК
16.10.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы