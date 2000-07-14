Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
13 июля 2000, 23:00 МСК
13.07.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы