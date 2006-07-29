Матч завершен
Торпедо
Москва
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
28 июля 2006, 23:00 МСК
28.07.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы