Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
16 июля 2004, 23:00 МСК
16.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы