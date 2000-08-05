Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
4 авг. 2000, 23:00 МСК
4.08.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы