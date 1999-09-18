Матч завершен
Торпедо
Москва
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
17 сент. 1999, 23:00 МСК
17.09.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы