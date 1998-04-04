Матч завершен
Торпедо
Москва
2:3
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
3 апр. 1998, 23:00 МСК
3.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы