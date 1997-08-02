Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
1 авг. 1997, 23:00 МСК
1.08.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы