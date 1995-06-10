Торпедо - Черноморец: 09 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0

Торпедо - Черноморец: 09 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
9 июня 1995, 23:00 МСК
9.06.1995, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0
Торпедо
0
04.05.2011 04 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
04.05.2011 04 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0
Черноморец
1
15.09.2008 15 сент. 2008 пн 17:30
Черноморец
4 : 1
Торпедо
15.09.2008 15 сент. 2008 пн 17:30
Черноморец
4
Торпедо
1
25.05.2008 25 мая 2008 вс 16:00
Торпедо
0 : 0
Черноморец
25.05.2008 25 мая 2008 вс 16:00
Торпедо
0
Черноморец
0
18.10.2003 18 окт. 2003 сб 23:00
Черноморец
2 : 4
Торпедо
18.10.2003 18 окт. 2003 сб 23:00
Черноморец
2
Торпедо
4
05.04.2003 05 апр. 2003 сб 23:00
Торпедо
1 : 1
Черноморец
05.04.2003 05 апр. 2003 сб 23:00
Торпедо
1
Черноморец
1
15.09.2001 15 сент. 2001 сб 23:00
Торпедо
3 : 1
Черноморец
15.09.2001 15 сент. 2001 сб 23:00
Торпедо
3
Черноморец
1
18.05.2001 18 мая 2001 пт 23:00
Черноморец
0 : 5
Торпедо
18.05.2001 18 мая 2001 пт 23:00
Черноморец
0
Торпедо
5
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
Черноморец
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Торпедо
2
Черноморец
1
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Черноморец
1 : 0
Торпедо
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Черноморец
1
Торпедо
0
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
Черноморец
1 : 2
Торпедо
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
Черноморец
1
Торпедо
2
26.06.1999 26 июня 1999 сб 23:00
Торпедо
3 : 1
Черноморец
26.06.1999 26 июня 1999 сб 23:00
Торпедо
3
Черноморец
1
21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Черноморец
1 : 1
Торпедо
21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Черноморец
1
Торпедо
1
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Торпедо
2 : 3
Черноморец
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Торпедо
2
Черноморец
3
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Торпедо
0 : 0
Черноморец
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Торпедо
0
Черноморец
0
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Черноморец
2 : 1
Торпедо
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Черноморец
2
Торпедо
1
13.08.1996 13 авг. 1996 вт 23:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
13.08.1996 13 авг. 1996 вт 23:00
Торпедо
0
Черноморец
2
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Черноморец
0 : 1
Торпедо
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Черноморец
0
Торпедо
1
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Черноморец
0 : 1
Торпедо
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Черноморец
0
Торпедо
1
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Торпедо
1 : 0
Черноморец
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Торпедо
1
Черноморец
0

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