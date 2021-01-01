Торпедо - Асмарал: 25 августа 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1

Торпедо - Асмарал: 25 августа 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Асмарал
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
25 авг. 1993, 23:00 МСК
25.08.1993, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

25.08.1993 25 авг. 1993 ср 23:00
Торпедо
1 : 1
Асмарал
25.08.1993 25 авг. 1993 ср 23:00
Торпедо
1
Асмарал
1
01.05.1993 01 мая 1993 сб 23:00
Асмарал
0 : 1
Торпедо
01.05.1993 01 мая 1993 сб 23:00
Асмарал
0
Торпедо
1
27.07.1992 27 июля 1992 пн 23:00
Торпедо
1 : 2
Асмарал
27.07.1992 27 июля 1992 пн 23:00
Торпедо
1
Асмарал
2
12.05.1992 12 мая 1992 вт 23:00
Асмарал
2 : 1
Торпедо
12.05.1992 12 мая 1992 вт 23:00
Асмарал
2
Торпедо
1