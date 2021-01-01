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РПЛ
Торпедо VS Асмарал
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Торпедо - Асмарал: 27 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Торпедо - Асмарал: 27 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Асмарал
Москва
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
27 июля 1992, 23:00 МСК
27.07.1992, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
25.08.1993
25 авг. 1993
ср
23:00
Торпедо
1 : 1
Асмарал
25.08.1993
25 авг. 1993
ср
23:00
Торпедо
1
Асмарал
1
01.05.1993
01 мая 1993
сб
23:00
Асмарал
0 : 1
Торпедо
01.05.1993
01 мая 1993
сб
23:00
Асмарал
0
Торпедо
1
27.07.1992
27 июля 1992
пн
23:00
Торпедо
1 : 2
Асмарал
27.07.1992
27 июля 1992
пн
23:00
Торпедо
1
Асмарал
2
12.05.1992
12 мая 1992
вт
23:00
Асмарал
2 : 1
Торпедо
12.05.1992
12 мая 1992
вт
23:00
Асмарал
2
Торпедо
1