Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2006, 23:00 МСК
30.03.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы