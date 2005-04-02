Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 2005, 23:00 МСК
1.04.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы