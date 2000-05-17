Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2000, 23:00 МСК
16.05.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы