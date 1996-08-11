Матч завершен
Торпедо
Москва
2:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 авг. 1996, 23:00 МСК
10.08.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы